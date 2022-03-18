Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН по версии Яндекса
Способы оплаты электроэнергии
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Главней всего погода в доме
Господин Рейтингомер
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Общество 18.03.2022 12:070 Более 200 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 19.03.2022 22:450 Как родители могут обезопасить детей от пожара, рассказали в МЧС 19.03.2022 22:150 Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор 19.03.2022 22:101 Первые рестораны турецкого фастфуда могут появиться в России в мае 19.03.2022 21:570 Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы 19.03.2022 21:350 Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 13.03.2022 17:000 Похороны двух погибших в ходе спецоперации на Украине военных состоялись в Пскове 14.03.2022 18:270 В Пскове похоронили еще двух погибших во время спецоперации на Украине военных 13.03.2022 16:4020 В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль 16.03.2022 08:494 Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе 15.03.2022 18:559 Почем сахар для народа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор

19.03.2022 22:15|Псков

Псковское УФАС работает недостаточно оперативно. Такую точку зрения высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении.

Фото: администрация Псковской области

«Например, о проблеме с сахаром известно с первой недели марта, но служба по-прежнему в основном занимается анализом ситуации. Так, расследование по сахару мне публично обещали предоставить еще 17 марта. До сих пор ничего не получил», - сказал Михаил Ведерников.

При этом глава региона отметил, что федеральные антимомнопольщики «плотно взялись» за «Детский мир», и в результате их работы 16 марта сеть зафиксировала цены примерно на 90 видов товаров первой необходимости. Кроме того, одна из продуктовых сетей взяла на себя обязательства минимизировать наценки на социально значимы товары - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и так назваемый «борщевой набор», добавил глава региона.

«Надеюсь, что наше управление конструктивно воспримет замечание и перестроит свою работу. Сейчас это важно», - заключил Михаил Ведерников и призвал жителей региона сообщать о фактах выявленных нарушений по телефону «горячей линии» регионального УФАС России 8(8112)626528.

Теги: #УФАС России по Псковской области #Рост цен #сахар
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на повышение цен?
В опросе приняло участие 984 человека
Сюжет: Рост цен и пустые полки Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы В Госдуме попросили Минсельхоз разрешить продавать хлеб без упаковки Песков рассказал, купил ли он сахар впрок Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО Спрос на презервативы в России за февраль вырос почти на 20% В России взлетят цены на яйца Российские магазины стали отменять скидки и промоакции Сахар. Соль. Спички… Товар-цены-товар В Госдуме выступают за справедливую торговую наценку в 20-25% Интерактив: Кофе - теперь роскошь Владимир Кузь обсудил с облпотребсоюзом ситуацию вокруг роста цен на сахар Комитет по здравоохранению проводит мониторинг цен на лекарства в Псковской области Псковичам объяснили, почему не обнародуют результаты мониторинга цен Псковичей просят сообщать в Роспотребнадзор об отсутствии ценников в магазинах Алексей Севастьянов обратился к слушателям сарафанного радио по «сахарной проблеме» В одном из псковских магазинов сахар по 54 рублей раскупили за 15 минут Виктор Остренко: Рост цен не коснулся социальной корзины товаров Анастасия Повторейко о высоком спросе на медикаменты: Как хотелось бы, чтобы люди были прагматичны Ольга Милонаец назвала закупку сахара от производителя в долларах пережитком прошлого О необходимости прекратить ажиотаж в магазинах заявили в областном экономическом комитете Ольга Милонаец напомнила об отсутствии монополистов в розничной торговле За две недели цена на сахар в Псковской области возросла почти на 16% Александр Братчиков связал отсутствие сахара с паникой потребителей Псковский губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг цен по основным группам товаров Почем сахар для народа Армен Мнацаканян — предпринимателям: Не надо делать сумасшедшие надбавки Сахар пропал с полок в продуктовых магазинах Острова Спекулянтам по рукам Ольга Милонаец призвала псковичей не устраивать ажиотаж в магазинах В правительстве поручили разобраться с рекордным подорожанием сахара В России временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны Сахар в островском магазине подешевел на 25% после вмешательства УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Беспокоят ли псковичей последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций? В Псковской области взлетели цены на огурцы и лимоны Помывка в бане подорожала для псковичей на 12% Стоимость корвалола в Псковской области выросла почти на 10% Запасов сахара в России более чем достаточно - эксперт «Постскриптум»: Что будет с экономикой и ценами? ВИДЕО Большинство участников опроса ПЛН беспокоят последствия экономических санкций «Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности? ВИДЕО Стать вторым Китаем МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль Рабочая группа начнет контролировать наличие продуктов в островских магазинах Псковские власти разбираются с отсутствием сахара в магазинах Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор Псковский губернатор сравнил спекулянтов с предателями Интерактив: Флешбэк из 90-х Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов Рост цен на детское питание и подгузники наблюдается в Псковской области В России введут новые меры налоговой поддержки в условиях санкций «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение Александр Борисов: Вопрос регулирования цен на ряд товаров является одним из ключевых Последний день фастфуда В Госдуме заявили о низкой вероятности дефолта в России из-за санкций В России начали дорожать очки и контактные линзы Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций В России ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года Президент России прокомментировал рост спроса на отдельные товары Глава ФАС России заявил об ажиотажном спросе на гречку и сахар В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров Псковские производители не планируют повышать цены на овощи «Беседка»: Новая реальность агрофирмы «Победа». ВИДЕО Цены на социально значимые товары в России предложили закрепить законодательно Псковичи направили волонтерам «Единой России» более 50 жалоб на рост цен В России анонсировали меры соцподдержки в условиях санкций В «Единой России» предлагают настоять на национализации иностранных предприятий Олег Брячак прокомментировал идею национализировать закрывшиеся производства Более 25 млрд рублей направят дополнительно на льготные кредиты аграриям Свыше 20% косметических салонов в России могут в ближайшее время закрыться — эксперты Путин подписал указ о применении специальных мер во внешнеэкономической деятельности Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Великолучане жалуются на дефицит сахара в магазинах «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17% Герман Петрушко: Сегодня программа импортозамещения становится еще актуальнее, чем прежде Госдума одобрила законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса ФАС проведет проверку по факту роста цен на продукты в Псковской области Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций Как санкции Запада отразятся на экономике России? Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями Псковичам сообщили о росте цен на продукты к Масленице Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже Поставки электроники в Россию сворачиваются В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми «Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области В России разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению Центробанк повысит ключевую ставку до 20% Банк России опубликовал официальное обращение в связи с санкциями Рост цен на электронику до 30% прогнозируется в России Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки
19.03.2022, 22:450 Как родители могут обезопасить детей от пожара, рассказали в МЧС 19.03.2022, 22:210 Мужчине выстрелили в ногу на Рижском проспекте в Пскове 19.03.2022, 22:150 Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор 19.03.2022, 22:101 Первые рестораны турецкого фастфуда могут появиться в России в мае
19.03.2022, 21:570 Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы 19.03.2022, 21:350 Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области 19.03.2022, 21:150 Весенние дорожные работы начались в Новосокольническом районе 19.03.2022, 20:552 Подомовой обход жителей Псковского района совершит мобильная бригада врачей
19.03.2022, 20:350 Пятерых камерунцев выдворят из России по решению суда 19.03.2022, 20:150 Роскомнадзор предупредил Google о «мерах технологического воздействия» 19.03.2022, 19:550 Псковских спортсменов приглашают к участию в областных соревнованиях по воркауту 19.03.2022, 19:350 Социальные пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля
19.03.2022, 19:150 Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Дедовичском районе 19.03.2022, 19:060 Сарай загорелся на улице Спегальского в Пскове 19.03.2022, 18:550 Молодежный парламент 6.0 дал старт предстоящей двухлетней работе 19.03.2022, 18:400 Жители Дновского района подали 36 заявок на конкурс ТОСов
19.03.2022, 18:200 Худощавого псковича с усами продолжают разыскивать полицейские 19.03.2022, 18:000 Тепло до +13 градусов ожидается в Псковской области 20 марта 19.03.2022, 17:450 Украинские мины в Черном море угрожают дрейфом в сторону Босфора из-за оборванных тросов 19.03.2022, 17:220 Псковичи вернулись с золотыми медалями с первенства СЗФО по боксу
19.03.2022, 17:000 Великолучане представили 25 проектов на региональный конкурс ТОСов 19.03.2022, 16:400 Не каждому выпадает счастье «поучаствовать в столетии» - псковский художник 19.03.2022, 16:200 МИД: Россия не будет инициировать налаживание отношений с Западом 19.03.2022, 16:000 Глава Великих Лук ответил на вопросы горожан о снятии масочного режима
19.03.2022, 15:350 Псковские художники стали одними из первых участников конкурса открыток ко Дню Победы 19.03.2022, 15:100 Жительницу Бежаницкого района накажут за фиктивную прописку белоруса 19.03.2022, 14:503 Как введенные санкции помогли избавиться от телефонных мошенников, рассказал псковский губернатор 19.03.2022, 14:400 Псковская область получит 100 миллионов рублей на поддержку рынка труда
19.03.2022, 14:3016 Михаил Ведерников: Использование сервисов VPN является нарушением закона 19.03.2022, 14:200 Новые образовательные центры для детей откроют в Псковской области 19.03.2022, 14:100 Псковский губернатор рассказал о «вражеских провокациях» на территории региона 19.03.2022, 13:501 Омбудсмен и прокурор посетили псковскую колонию после жалоб осужденных
19.03.2022, 13:270 Двоих жителей Псковской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ 19.03.2022, 13:110 «Любовь никогда не перестает»: на псковской сцене впервые показали балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» 19.03.2022, 13:051 Дефекты покрытия на отремонтированных дорогах Пскова устранят по гарантии 19.03.2022, 12:480 США рассматривают вопрос отключения России от GPS - Роскосмос
19.03.2022, 12:280 Более 960 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки 19.03.2022, 12:040 МИД готовит ответ на «беспрецедентные» санкции Запада 19.03.2022, 11:400 Псковские полицейские вместе с зарубежными коллегами задержали 17 преступников 19.03.2022, 11:230 Лидера партии «Коммунисты России» отстранили за связь с прозападными финансово-политическими кругами
19.03.2022, 10:590 Псковичи простились с погибшим на Украине ефрейтором Ильей Шешокиным 19.03.2022, 10:450 Покрывшиеся трещинами новые дома капитально отремонтируют в Пскове 19.03.2022, 10:250 Псковского судью назначили заместителем председателя гарнизонного суда в Санкт-Петербурге 19.03.2022, 10:043 Псковский губернатор назвал условия снятия антиковидных ограничений
19.03.2022, 09:420 СДЭК извинился перед покупателями Wildberries за письмо о кибератаке на маркетплейс 19.03.2022, 09:200 Эксперт спрогнозировал сроки возврата западных компаний в Россию 19.03.2022, 09:030 День моряка-подводника отмечается в России 19 марта 18.03.2022, 23:000 LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
18.03.2022, 22:500 Псковских родителей призвали сделать квартиры безопасными для детей 18.03.2022, 22:400 Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл» 18.03.2022, 22:220 Михаил Ведерников и Борис Елкин посетили выставку в честь воссоединения Крыма с Россией 18.03.2022, 22:170 100-летие митковицкой кадрили отпразднуют в Печорах
18.03.2022, 22:031 Псковские священники приглашают молодежь к разговору по душам 18.03.2022, 21:482 Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год 18.03.2022, 21:300 ФАС выдала туроператорам предостережения из-за заявлений о росте цен на летний отдых в РФ 18.03.2022, 21:100 Концерт «сверх обещанного» подарят жителям и гостям Пушкиногорья музыканты из Петербурга
18.03.2022, 21:050 В Госдуме попросили Минсельхоз разрешить продавать хлеб без упаковки 18.03.2022, 20:562 Митрополит Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета 18.03.2022, 20:450 Псковичам рассказали о важности сохранения пунктов геодезических сетей 18.03.2022, 20:200 Новый детский сад на Запсковье перейдет в собственность города безвозмездно
18.03.2022, 20:000 С 1 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон 18.03.2022, 19:450 Кадастровые документы псковичи теперь могут получить от курьера 18.03.2022, 19:280 Год тюрьмы получил пскович за поход по магазинам с картой знакомой 18.03.2022, 19:100 Тематический концерт пройдет в Пскове в честь годовщины присоединения Крыма
18.03.2022, 18:550 YouTube в России могут заблокировать до конца недели 18.03.2022, 18:350 Автопробег в поддержку российской армии прошел в Острове 18.03.2022, 18:160 Псковским бизнесменам предлагают оценить себя по правилам налоговой 18.03.2022, 17:580 «Дабришутинг»: Чужие, общие и свои
18.03.2022, 17:480 В Пыталово мужчина подозревается в убийстве на почве ревности 18.03.2022, 17:462 На вопросы псковичей о социальных выплатах ответила Елена Бибикова 18.03.2022, 17:400 Псков снова войдет в «Серебряный маршрут» этой весной 18.03.2022, 17:341 Пуховый платок с профилем Пушкина подарили псковскому музею
18.03.2022, 17:330 Николай Козловский назвал присоединение Крыма исторической справедливостью 18.03.2022, 17:200 Концерты и спектакли пройдут в Стругокрасненском районе на выходных 18.03.2022, 17:201 В рубель: Предчувствие дефолта, культура отмены в бизнесе и NFT-токены 18.03.2022, 17:150 Житель Печорского района 8 лет проведет в колонии за убийство знакомого кирпичом
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru