Общество

Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор

Псковское УФАС работает недостаточно оперативно. Такую точку зрения высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении.

Фото: администрация Псковской области

«Например, о проблеме с сахаром известно с первой недели марта, но служба по-прежнему в основном занимается анализом ситуации. Так, расследование по сахару мне публично обещали предоставить еще 17 марта. До сих пор ничего не получил», - сказал Михаил Ведерников.

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При этом глава региона отметил, что федеральные антимомнопольщики «плотно взялись» за «Детский мир», и в результате их работы 16 марта сеть зафиксировала цены примерно на 90 видов товаров первой необходимости. Кроме того, одна из продуктовых сетей взяла на себя обязательства минимизировать наценки на социально значимы товары - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и так назваемый «борщевой набор», добавил глава региона.

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«Надеюсь, что наше управление конструктивно воспримет замечание и перестроит свою работу. Сейчас это важно», - заключил Михаил Ведерников и призвал жителей региона сообщать о фактах выявленных нарушений по телефону «горячей линии» регионального УФАС России 8(8112)626528.