Общество

Иван Грибов прокомментировал решение назвать парк под Псковом в честь прокуратуры

Решение назвать новый парк на дальнем Завеличье «Парком в честь 300-летия прокуратуры России» в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прокомментировал прокурор Псковской области Иван Грибов.

«300-летие прокуратуры России - это государственный праздник. Это не праздник нашей псковской прокуратуры, это историческое событие для нашей страны. И была задача отметить это событие. Указы президента и губернатора были нацелены на то, чтобы дань памяти этому празднику отдать», - сказал Иван Грибов.

Он напомнил, что 14 января 2022 года у здания прокуратуры Псковской области открыли памятник создателю ведомства Петру Первому. Ещё один шаг по увековечиванию памятной даты — присвоение парку на дальнем Завеличье соответствующего названия.

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Иван Грибов прокомментировал поступающие аргументы противников названия общественной территории в честь надзорного ведомства.

«Аргумент один - название нам не нравится. Ну, может быть, не каждому оно нравится, но это же не просто прокуратура, это история нашей страны. Пусть сейчас не нравится, но когда эти люди сходят в парк, я думаю, они скажут, что всё прекрасно», - сказал прокурор.

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Иван Грибов добавил, что для дальнейшего благоустройства территории планируется привлечь федеральные средства в рамках национальных проектов. На данный момент разрабатывается проектная документация.