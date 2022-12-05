Общество

Строительство пожарных постов обсудили на заседании согласительной комиссии в областном Собрании

Строительство пожарного поста в деревне Лавры Печорского района обсудили на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Необходимо 117 млн рублей с обоснованием. На 2023 год денег нет. МЧС направило запрос в Минфин», – сказал представитель МЧС.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил о планах по строительству пожарного поста в деревне Славковичи. «При рассмотрении вопросов ситуация осталась за кадром. Нужно соблюдать очередность. Сначала в Славковичах, потом, по мере поступления, в деревне Лавры», – уточнил он.

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков обратил внимание на рост суммы, которая требуется для строительства.

«Сначала 30 млн было необходимо. Сейчас уже 117. На будущий год будет больше сумма», – заметил он.

Представитель МЧС также отметил, что пожарными постами защищены примерно 67,7% населенных пунктов Псковской области.

«Что касается Лавров – это еще и граница. Необходимо принять к сведению, и оставить вопрос на контроле. МЧС тоже тоже максимально должно участвовать в данном процессе», – подытожил Александр Братчиков.