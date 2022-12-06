Общество

Нескольких псковских врачей посмертно наградят за работу в пандемию COVID-19

Нескольких псковских врачей посмертно наградят за работу в период пандемии COVID-19. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пандемия, к сожалению, не обошлась без человеческих потерь, в том числе среди врачей. 12 декабря несколько региональных наград мы будем вручать родственникам врачей посмертно», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в пандемию региональные власти старались балансировать между сохранением экономики, жизни и здоровья граждан, не делать резких решений ни в ту, ни в другую сторону.

«Приходилось сложно, порой приходилось выдерживать общественное давление, разъяснять, но я хочу поблагодарить всех жителей Псковской области: мы достойно справились с задачей, издержки финансовые были, но они были некритичны», - добавил губернатор.