Общество

Михаил Ведерников: Вторая волна мобилизации на сегодняшний день не планируется

На вопрос радиослушательницы о вероятности второй волны мобилизации ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Радиослушательница спросила у главы региона, точно ли не будет второй волны мобилизации, так как многих жителей региона волнует этот вопрос.

«Никакая вторая волна мобилизации не планируется на сегодняшний день. Я уже не раз об этом говорил», - ответил губернатор в прямом эфире «ПЛН FM».

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.