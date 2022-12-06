Михаил Ведерников: Вторая волна мобилизации на сегодняшний день не планируется

На вопрос радиослушательницы о вероятности второй волны мобилизации ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Радиослушательница спросила у главы региона, точно ли не будет второй волны мобилизации, так как многих жителей региона волнует этот вопрос.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.