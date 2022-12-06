Общество

Апокалиптических настроений в Псковской области в 2022 году не было — губернатор

Апокалиптических настроений в Псковской области на фоне внешнеполитической ситуации в 2022 году не было. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда читаешь отдельные Telegram-каналы, ты в одной парадигме живешь. Мы работаем с большим объёмом данных, в том числе с закрытой информацией, специализированными источниками, с экспертами, поэтому мы достаточно неплохо понимаем ситуацию: у нас апокалиптических настроений не было. Хотя, конечно, любую рисковую ситуацию мы прорабатывали и закладывали немного больше, чем она могла развиваться, чтобы запас прочности был», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что все блогеры и аналитики, которые прогнозировали значительное ухудшение экономической ситуации в регионе, уже покинули страну.

«Сейчас мы идём по заданному плану. Мы, безусловно, прогнозировали возможные риски, проблемы с отдельными группами товаров, удорожание, вели системную работу в этом направлении, предусматривали средства, чтобы где-то выровнять или компенсировать эту ситуацию», - добавил глава региона.