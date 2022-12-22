Общество

Благоустройством сквера вдоль Сиреневого бульвара в Пскове займутся в 2023 году, заявил Дмитрий Барабанов

Благоустройство сквера вдоль Сиреневого бульвара в Пскове в 2023 году будет проходить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», реализация этого проекта была перенесена с 2022 года из-за полученных субсидий на обновление инженерных коммуникаций на этой территории. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

«Программа – это "Формирование комфортной городской среды". Это деньги, которые должны были быть реализованы в этом году по ремонту этого сквера, но в связи с тем, что мы получили большую субсидию из федерального центра на замену и ремонт коммуникаций – сетей ливневки, водоснабжения – было принято решение работы по благоустройству сквера перенести на 2023 год», - напомнил Дмитрий Барабанов.

Смотрите также Строительство ливневой канализации на Сиреневом бульваре в Пскове завершат в 2023 году

Финансовые издержки из-за того, что проект реализуют спустя год, по мнению депутата, могут возникнуть, но они не должны быть критичными. «Возможно, будет какое-то удорожание, но, учитывая, что цены на металл и дерево скатились назад, думаю, что город с помощью федерального центра уложится», - сказал он.

Смотрите также Благоустройство двух парков планируется в этом году в Пскове

Напомним, сегодня, 23 декабря, в ходе очередной сессии Псковской городской Думы стало известно, что доходная и расходная часть бюджета города на 2023 год увеличилась по сравнению с первоначально представленным бюджетом на 414,5 млн рублей за счет безвозмездных поступлений.

Смотрите также Первоначальный бюджет Пскова на 2023 год увеличили на 414,5 млн рублей

В частности, на эти средства предлагается благоустроить две территории общего пользования – парк реки Милевки и сквер на Сиреневом бульваре (1 этап).

Дмитрий Барабанов также заметил, что 29 декабря состоится сессия Псковского областного Собрания депутатов, на которой запланировано рассмотрение проекта бюджета региона в трёх чтениях. По его мнению, по итогам этой сессии бюджет Пскова на 2023 год может снова увеличиться.