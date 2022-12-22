Экономика

Первоначальный бюджет Пскова на 2023 год увеличили на 414,5 млн рублей

Первоначальный бюджет Пскова на 2023 год увеличили на 414,5 млн рублей. Об этом с очередной 6-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходная и расходная часть бюджета города на 2023 год увеличилась по сравнению с первоначально представленным бюджетом на 414,5 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. В частности, доходы бюджета на 2023 год составят 6 млрд 661 млн рублей (бюджет в первом чтении - 6 млрд 246 млн рублей.

«На 2023 год бюджету города Пскова дополнительно выделены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 18 млн 381 тысяча рублей. Дополнительный объем субсидий составит 361 млн 57 тысяч рублей, на 2024 год – 48 млн 266 тысяч рублей, на 2025 – 10 млн 884 тысяч рублей», – рассказала начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Она также уточнила, что муниципальный долг остается в размере 600 млн рублей.

Поступившие средства в сумме 414,5 млн рублей направят на ликвидацию Псковской городской свалки (180,1 млн рублей), строительство станции умягчения воды (53,3 млн рублей), строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» (15,3 млн рублей), строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья (68,2 млн рублей), приобретение жилья детям-сиротам и на строительство пяти многоквартирных жилых домов для детей-сирот (35,8 млн рублей).

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54,9 млн рублей из дополнительно выделенной суммы планируется израсходовать на благоустройство общественных пространств. Речь идет об установке детских площадок на общественных территориях около улицы Отрадной на берегу реки Великой; между домами № 23а и № 21 по Октябрьскому проспекту, № 23 по ул. Металлистов и № 8 по ул. Гражданской; у дома № 15 по ул. Госпитальной. Кроме того, на эти средства предлагается благоустроить две территории общего пользования - парк реки Милевки и сквер на Сиреневом бульваре (1 этап).

На сессии присутствовали 23 депутата из 25, решение они поддержали единогласно.