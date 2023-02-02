Общество

В Псковской области утвержден план противопаводковых действий на 2023 год

Региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности утвердила план противопаводковых действий на весну 2023 года в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор области — председатель региональной комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников.

Документ опубликован на официальном портале нормативной правовой информации Псковской области. Главам муниципальных образований региона, согласно распоряжению, поручено проанализировать ситуацию на местном уровне, организовать наблюдение за паводковыми процессами, обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

Рекомендации по организации противопаводковых действий и эффективного межведомственного взаимодействия даны ресурсоснабжающим предприятиям, главному управлению МЧС России по Псковской области и ряду других профильных организаций.