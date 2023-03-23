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Ледоход на Чудском озере запечатлели на видео

Ледоход на Чудском озере запечатлели на видео. Видео опубликовано в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Анатолий Семенов / «ВКонтакте»

Видео сняли в деревне Устье Гдовского района. По словам автора, снежные горы достигают высоты в три метра.

Вчера, 24 марта, ледоход начался на реке Великой в Пскове. Инсталляция «Россия начинается здесь» под стенами Псковского кремля оказалась подтопленной.

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В Неелово-2 в результате паводка подтопило дома. Для локализации последствий паводка и сокращения материального ущерба жителей деревни Неелово-2 привлечены силы МЧС РФ.