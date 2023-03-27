Общество

Уровень воды в реке Ловать достиг 389 сантиметров

Уровень воды в реке Ловать достиг 389 сантиметров 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Зима 2022-2023 годов в Великих Луках, как и на всем Северо-Западе России, стала одной из самых снежных за последние несколько лет. Уже к середине ноября появился устойчивый снежный покров, который практически всю зиму только пополнялся. За ноябрь-февраль выпало 257 мм осадков, больше было только в ноябре-феврале 1913-1914 годов – 259 мм.

«Опасность в городе Великие Луки представляет затопление территорий от разлившихся рек Ловати, Лазавицы и Коломенки. В этом году свой характер показали все три реки. Коломенка подтопила участки домов по улицам Винатовского, Новосокольнической, Ботанической, также было краткосрочное подтопление автомобильной дороги по улице Маршала Жукова, что стало серьёзным препятствием для автотранспорта. Лазавица подтопила ряд участков по улицам Фурманова, Чапаева, Чехова, Прудхозной и Лазавицкой набережным, перекрыла движение по улице Чехова. Сохраняется угроза выхода воды на дорогу в местах пропуска под улицей Революционной и объездной дорогой в районе деревни Боровицы с перекрытием движения по ним», - рассказали в администрации.

Река Ловать подтопила набережные Лейтенанта Шмидта и Краснофлотскую, а также участки по улице Низовой и в деревне Рыканово. На сегодняшний день уровень воды в Ловати высок. Среднее многолетнее значение уровня воды в марте составляет 159 см, а в минувшее воскресенье оно было превышено почти в 2,5 раза и достигло 389 см. При этом рост уровня воды продолжается, так как интенсивное таяние снега в водосборе реки не прекращается.

По возможности, силами подрядных организаций «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз» производится откачка затопленных участков, а также расчистка водоотводных канав.

Жителей, живущих в зоне возможного подтопления, попросили соблюдать правила при паводке:

принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

освободить подвалы от имущества и продовольствия;

предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

заранее составить перечень документов, а также личные вещи и имущество, необходимые в случае эвакуации.