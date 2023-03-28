Общество

Последствия паводка устраняют в Великих Луках. ВИДЕО

Усиленная работа по устранению последствий подтоплений и паводка проводится в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Видео: Николай Козловский / Telegram

«В Великих Луках проводится усиленная работа по устранению последствий подтоплений и паводка, вызванных обилием снежного покрова и осадков, а также резким потеплением. Работы ведутся с использованием специальной техники», - сообщил Николай Козловский.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках затопило улицу Лазавицкая набережная.

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Также в городе затопило и часть улицы Маршала Жукова.

Уровень воды в реке Ловать достиг 389 сантиметров 26 марта.