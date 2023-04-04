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Общество

Смысл ввода режима повышенной готовности при паводке объяснили в псковском МЧС

04.04.2023 15:48|ПсковКомментариев: 0

Режим повышенной готовности при паводке вводят для того, чтобы у органов местного самоуправления появились дополнительные финансовые возможности для реагирования на подтопления. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.

«Режим повышенной готовности позволяет органам местного самоуправления дополнительно использовать финансовые рычаги для решения каких-либо проблем, в том числе возникающих в результате паводка или половодья», - пояснил Сергей Лаврухин.

По его словам, сейчас готовится изменение в законодательстве, согласно которому введение этих режимов в дальнейшем не потребуется: «На уровне понимания того, что такая ситуация складывается, уже эти ресурсы можно будет тратить».

Также он отметил, что режим чрезвычайной ситуации при паводке вводить не пришлось, поскольку для этого должен был погибнуть как минимум один человек, должны были бы быть пострадавшие. «Такого мы в Псковской области не допустили, поэтому режима повышенной готовности вполне хватило», - подчеркнул Сергей Лаврухин.

Теги: #регион60 #МЧС #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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