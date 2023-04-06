Общество

Жители великолукской деревни вынуждены добираться до автолавки на лодке. ФОТО

Жителей деревни Кострово Великолукского района из-за неблагоприятных погодных условий доставляют до автолавки на лодке.

Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

Поскольку в связи с неблагоприятными погодными условиями с подвесного моста в деревне Кострово Шелковской волости были сняты лавы, людей до автолавки доставляют на лодке, сообщает газета «Наш путь».

Отмечается, что как только погодные условия позволят, пешеходная часть моста будет восстановлена.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе.