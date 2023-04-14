Общество

Прекращён поиск пропавшей в Псковской области уроженки Эстонии

Лидию Харченко 1981 года рождения нашли в Пскове. Уроженка Эстонии, зарегистрированная в городе Острове-3, без вести пропала на территории областного центра 3 сентября 2021 года, ее местонахождение оставалось неизвестным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову проведен комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Большую помощь в этой работе стражам правопорядка оказали неравнодушные жители региона и представители СМИ. В результате местонахождение разыскиваемой установлено», - сообщили в полиции.

Выяснилось, что в настоящее время женщина находится в Пскове. Она жива и здорова.