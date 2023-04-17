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Общество

Путин положительно оценил рост пассажиропотока в Псковской области

18.04.2023 15:41|ПсковКомментариев: 0

О транспортной доступности в Псковской области рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с главой государства. 

Фото: пресс-служба Кремля

«Владимир Владимирович, я уже упомянул проблему транспортной доступности. Хочу в двух словах сказать тоже. В 2017 году по маршруту Псков – Санкт-Петербург ходил единственный ежедневный поезд (я его даже электричкой не могу назвать) с пересадкой через Лугу, и время составляло от 5,5 до 6 часов и более. Сейчас у нас ежедневно ходят четыре пары "Ласточек". Часть из них под туристов настроены, доезжают потом до Печор и обратно. Время в пути составляет 3,5 часа. Загрузка поездов практически всегда 100%. За прошлый год перевезли полмиллиона пассажиров. Впервые запустили ежедневное автобусное сообщение с белорусским Витебском», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что динамично развивается отрасль авиасообщения.

«Помните, я тоже к вам с этим вопросом подходил: у нас в 2017 году не было ни одного рейса, ничего не летало. 500 миллионов был долг по предприятию, по аэропорту – банкротство. На сегодняшний день работает новое предприятие – долгов нет, развивается динамично. "Новапорт" у нас инвестор. Продали ему 70% акций. Псков - Москва – ежедневно десять рейсов. Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань – два ежедневных рейса. Симферополь, Анапа – пока закрыты, но маршруты тоже раскатаны: как только небо откроют, мы тоже готовы полететь», - продолжил он.

Так, пассажиропоток с 30 тысяч в 2019 году увеличился почти до 120 в прошлом году. В этом году планируется выйти на 150 тысяч. С коллегами из «Новапорта» уже в ближайшее время приступим к проектированию нового пассажирского терминала, заметил губернатор.

«Рост очень хороший», - заключил Владимир Путин.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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