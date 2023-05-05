Общество

Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы

Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы. Накануне празднования 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Управлении Росгвардии по Псковской области проходит акция «Георгиевская ленточка». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы, в ходе оказания государственных услуг, вручают посетителям Георгиевские ленточки. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, выполняющие задачи по охране общественного порядка, выходят на службу с Георгиевскими ленточками на груди.

Также, росгвардейцы, в ходе «Урока мужества», который прошёл в библиотеке «БюблиоЛюб», поздравили школьников с предстоящим праздником, вручили им символ воинской славы, а также рассказывали правила ношения Георгиевской ленты, которая призывает помнить о героизме и воинской доблести защитников Отечества в разные исторические периоды.