Общество

Военные следователи возложили цветы к памятнику освободителям города Пскова

Военные следователи возложили цветы к памятнику освободителям города Пскова сегодня, 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Фото здесь и далее: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

В канун 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники военного следственного отела СК России по Псковскому гарнизону и ветераны 76-ой Гвардейской Черниговской Краснознаменной Ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии приняли участие в возложении цветов на территории мемориального комплекса, посвященного освободителям Пскова «Танк Т-34».

В ходе церемонии следователи и иные участники мероприятия почтили минутой молчания память героев, погибших на полях сражения за Псковскую область.