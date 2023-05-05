Председатель Псковского облсовпрофа: Ветераны - это наша гордость и история

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«78 лет назад наш народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Это была трудная и кровопролитная борьба против вероломного врага, напавшего на нашу Родину, но благодаря мужеству и героизму наших солдат и офицеров, а также усилиям всего народа, мы смогли одержать Победу над фашистской Германией. Сегодня мы чтим память всех, кто погиб или пострадал в той страшной войне. Мы говорим: "Спасибо!" нашим дедам и прадедам за их подвиги и жертвы. Отдельно поблагодарить хотелось бы наших ветеранов - героев, которые выжили в той страшной войне. Они оставили свою молодость и здоровье на полях сражений, защищая нашу Родину от врагов. Ветераны - это наша гордость и наша история», - отметил он.