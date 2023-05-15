Общество

Михаил Ведерников рассказал о трудоустройстве беженцев в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о трудоустройстве беженцев в регионе председателю попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председателю Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергею Степашину 16 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Многие уже уехали, но несколько десятков человек остались, причем востребованные специальности. Мы в этой части со службой занятости адресно поработали с потенциальными работодателями. Кому-то общежитие предоставляют, кому-то компенсируем съем жилья. Люди остались тут, семьями. Жена, допустим, врач, муж – инженер, на предприятии работает. Несколько десятков таких семей и просто людей, которые приехали, решили остаться», - рассказала глава региона.

В ходе своего рабочего визита Сергей Степашин оценил скорость строительства дома для переселенцев из аварийного жилья на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове в ходе посещения строительной площадки.