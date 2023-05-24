Активную профилактическую работу ведут в школах, в которых обучаются участники инцидента в псковском парке Строителей

В образовательных учреждениях, в которых обучаются участники инцидента в парке Строителей в Пскове, ведется активная профилактическая работа. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она добавила, что каждый подобный вопрос прорабатывается с особенным вниманием, для предотвращения повторения случаев вандализма будут проводить профилактическую работу. Также детский омбудсмен планирует посетить образовательные учреждения, где учатся дети.
«Первый мой вопрос был: "Что за дети?" Когда стало ясно, когда я поняла, из каких они учреждений... В этих учреждениях я даже не знаю, как больше насытить профилактическую работу всеми органами системы профилактики. К ним приходят сотрудники полиции, приходят из центра здравоохранения. С ними проводится огромная работа, потому что это могут быть потенциальные правонарушители. Что-то где-то в какой-то момент не выстреливает. Может быть, это чувство толпы, может, боязнь того, что ты окажешься изгоем среди своих. Ведь этот случай коллективный, он усугублен тем, что это группа. И возраст у них такой, они еще не большие» – добавила Наталия Соколова.
Напомним, 14 мая в Сети появились фотографии разгрома общественного туалета в парке Строителей. В вечернее время вандалы сломали дверь, разбили окна, выворотили стены уборных кабинок и разрисовали их маркерами.
Ранее сообщалось, что родители подростков, разгромивших общественный туалет, возместят ущерб городу.