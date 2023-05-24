Общество

Активную профилактическую работу ведут в школах, в которых обучаются участники инцидента в псковском парке Строителей

В образовательных учреждениях, в которых обучаются участники инцидента в парке Строителей в Пскове, ведется активная профилактическая работа. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно же, я в курсе ситуации, мы разговаривали на эту тему и с начальником УМВД, и с начальником ПДН области. Пока идет следствие, следственные действия. Я не организовываю встречу с ребятами, хотя есть у меня такое желание. Понять, как педагогу, как человеку, как детскому правозащитнику, мотивацию детей. Каждую такую ситуацию мы стараемся обработать со специалистами, с профильными ведомствами для того, чтобы понять причины и в дальнейшем отработать», – рассказала Наталия Соколова.

Она добавила, что каждый подобный вопрос прорабатывается с особенным вниманием, для предотвращения повторения случаев вандализма будут проводить профилактическую работу. Также детский омбудсмен планирует посетить образовательные учреждения, где учатся дети.

«Первый мой вопрос был: "Что за дети?" Когда стало ясно, когда я поняла, из каких они учреждений... В этих учреждениях я даже не знаю, как больше насытить профилактическую работу всеми органами системы профилактики. К ним приходят сотрудники полиции, приходят из центра здравоохранения. С ними проводится огромная работа, потому что это могут быть потенциальные правонарушители. Что-то где-то в какой-то момент не выстреливает. Может быть, это чувство толпы, может, боязнь того, что ты окажешься изгоем среди своих. Ведь этот случай коллективный, он усугублен тем, что это группа. И возраст у них такой, они еще не большие» – добавила Наталия Соколова.

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