Общество

Работы по созданию тренировочного поля для занятий футболом начались на стадионе «Машиностроитель»

Работы по созданию тренировочного поля для занятий футболом начались на стадионе «Машиностроитель». Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Благодаря программе Российского футбольного союза, Псков получил на эти цели необходимые материалы и оборудование: внутреннюю засыпку, кварцевый песок, резиновую крошку, искусственную траву и вагон-раздевалку.

«Сейчас подрядчик приступил к устройству основания поля. Будет также сделан дренаж, уложено покрытие, установлено освещение и оградительная сетка», – рассказал глава города.

Борис Елкин добавил, что новое поле будет соответствовать стандартам РФС и позволит разгрузить основное. Это станет еще одним толчком к развитию футбола в Пскове.