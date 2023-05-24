Работы по созданию тренировочного поля для занятий футболом начались на стадионе «Машиностроитель». Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Благодаря программе Российского футбольного союза, Псков получил на эти цели необходимые материалы и оборудование: внутреннюю засыпку, кварцевый песок, резиновую крошку, искусственную траву и вагон-раздевалку.
«Сейчас подрядчик приступил к устройству основания поля. Будет также сделан дренаж, уложено покрытие, установлено освещение и оградительная сетка», – рассказал глава города.
Борис Елкин добавил, что новое поле будет соответствовать стандартам РФС и позволит разгрузить основное. Это станет еще одним толчком к развитию футбола в Пскове.