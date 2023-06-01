Депутат Ольга Федорова: Главный ориентир псковского губернатора - развитие региона

Главный ориентир губернатора Псковской области Михаила Ведерникова - развитие региона. Такое мнение выразила депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.
«Даже за один прошедший год перемены большие, перемены видимые. Культура, образование, строительство жилья, новых школ, детских садов и других социальных объектов, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений и спортивных сооружений, благоустройство старых и обустройство новых общественных территорий и пространств, социально ориентированные программы, развитие общественного самоуправления, молодёжные инициативы и волонтёрская деятельность», - написала Ольга Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат перечислила главные ориентиры главы региона - развитие региона, улучшение жизни псковичей, современная инфраструктура древнего города и личное участие в жизни региона.