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Общество

Депутат Ольга Федорова: Главный ориентир псковского губернатора - развитие региона

02.06.2023 11:18|ПсковКомментариев: 1

Главный ориентир губернатора Псковской области Михаила Ведерникова - развитие региона. Такое мнение выразила депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.

«Даже за один прошедший год перемены большие, перемены видимые. Культура, образование, строительство жилья, новых школ, детских садов и других социальных объектов, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений и спортивных сооружений, благоустройство старых и обустройство новых общественных территорий и пространств, социально ориентированные программы, развитие общественного самоуправления, молодёжные инициативы и волонтёрская деятельность», - написала Ольга Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат перечислила главные ориентиры главы региона - развитие региона, улучшение жизни псковичей, современная инфраструктура древнего города и личное участие в жизни региона.

Пресс-портрет
Федорова Ольга Александровна Заместитель председателя Псковской городской Думы, директор лицея №10
Теги: #псковская городская дума #псковское областное собрание #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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