Общество

Дети рассказали о санитарных нарушениях в гдовском лагере «Зеркальный»

Часть отравившихся в лагере «Зеркальный» в Гдовском районе детей проходят лечение дома. Сами ребята предполагают, что отравились едой или водой в лагере.

Дети сказали, что периодически отказывались употреблять кисломолочную продукцию, которую им давали, потому что она, по их мнению, была испорчена, сообщает ГТРК «Псков».

«Еда была невкусная, холодная, были очень маленькие порции. Повара работали без фартуков, без головных уборов и без перчаток. Накладывали еду голыми руками - овощи и всю остальную тоже еду. В столовой была паутина в некоторых местах», - поделилась Диана Тимофеева.

Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.