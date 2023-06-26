Общество

Всех отравившихся в гдовском лагере «Зеркальный» детей выписали из больницы

Всех детей, которых госпитализировали с кишечной инфекцией из лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе, уже выписали из больницы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Все дети выписаны, тяжелых случаев не было. Всего было госпитализировано 30 детей», - сообщили в облздраве.

Напомним, по факту отравления детей проводят служебную проверку.

Также на территории лагеря проводится эпидемиологическое расследование. Для лабораторных исследований отобраны пробы воды и пищи.

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Ранее сообщалось, что часть отравившихся в лагере «Зеркальный» в Гдовском районе детей проходят лечение дома. Сами ребята предполагают, что отравились едой или водой в лагере.