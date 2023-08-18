Общество

Достижения участников конкурса поселений в составе жюри оценил Алексей Севастьянов

22 муниципальных образования участвуют в региональном конкурсе «Лучшие поселения Псковской области». Два из них – Струги Красные и Новоселье – в составе конкурсной комиссии 18 августа посетил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Вместе с представителями исполнительной власти депутат оценил состояние объектов, включённых в конкурсные заявки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В сельском поселении «Новосельская волость», которое участвует в номинации «Красота, комфорт, порядок», гостям показали местные достопримечательности: благоустроенные зоны отдыха и воинское захоронение.

На месте, где сейчас располагается пруд с фонтаном, беседка, крытая сцена, аллея и цветочные клумбы, когда-то было болото и заросший пустырь. По словам депутата Струго-Красненского районного собрания Константина Боговича, начиналось всё с мечты «создать красоту». «Сначала с главой сельского поселения начали благоустраивать этот участок, а потом подтянулись инициативные люди. В одиночку, конечно, не получилось бы так много сделать», - рассказал депутат. Финансовые затраты также взяли на себя сами граждане, часть средств выделила волость.

Другую зону отдыха с детской и спортивной площадками удалось благоустроить благодаря областному финансированию – с 2019 года местные ТОСы участвуют в региональном конкурсе на лучшее территориальное общественное самоуправление и ежегодно получают гранты. «Сейчас в волости создано уже 10 ТОСов, люди увидели, что это реально работает, - рассказал глава волости Артур Давыдов. – Сначала у людей был страх, особенно по оформлению документов и финансовой отчётности. Но мы гражданам всегда говорим: от вас нужна только инициатива, а со всеми бумагами мы вам поможем, не переживайте».

Глава волости заверил, что процесс благоустройства общественных территорий будет продолжаться. В ближайших планах – укрепление склона рядом с зоной отдыха, а если удастся занять призовое место в конкурсе лучших поселений, то денежное вознаграждение направят на обустройство лестничного марша с декоративными арками.

«Радует, что это история не одного года, - поделился впечатлениями Алексей Севастьянов. – Есть план развития, и особенно важно, что построенные объекты активно используются и бережно содержатся. Было бы обидно, если деньги освоили, а потом замок повесели и всё».

Городское поселение «Струги Красные» в этом году борется за победу в номинации «Самое здоровое поселение», поэтому членам конкурсной комиссии продемонстрировали спортивные объекты, которых в посёлке за последние годы появилось немало, начиная с небольшой тренажёрной площадки на центральной площади, заканчивая двумя современными стадионами. Осмотр начали со стадиона, построенного по программе «Газпром – детям». Как рассказала заместитель главы районной администрации Ольга Васильева, спортивный объект востребован и взрослыми, и детьми. На поле с искусственным покрытием тренируется местная детская футбольная команда, ставшая победителем областного чемпионата по мини-футболу среди школьных команд. В зимний период футболисты занимаются в крытом спортивном комплексе неподалёку, здание капитально отремонтировали в 2021 году.

ФОКОТ с полноценным футбольным полем, беговыми дорожками протяжённостью 400 метров и комплексом тренажёров для сдачи ГТО появился в Стругах Красных по программе «Спорт – норма жизни». Осматривая этот стадион, Алексей Севастьянов обратил внимание, что газон нуждается в регулярном поливе, иначе футбольное поле придёт в негодность. Ольга Васильева подтвердила, что проблема существует, но средства в районном бюджете на эти цели не предусмотрены.

«Я постараюсь посодействовать, чтобы через Российский футбольный союз вам выдели искусственное покрытие. Я думаю, если обращаться и аргументировать свою просьбу, то это вполне реально», - пообещал депутат.

В качестве ещё одного примера благоустройства территорий поселений за счёт бюджетной поддержки региона конкурсной комиссии показали недавно построенный теннисный корт – посёлок получил средства в рамках финансирования инициативных проектов. Рядом с кортом запланировано уличное освещение, пешеходная дорожка, скамейки и урны. Необходимые средства на эти цели посёлок получил по федеральному проекту «Комфортная городская среда» по результатам онлайн-голосования.

«Мы во всех конкурсах и программах участвуем. Для нас это большое подспорье, которое позволяет сделать больше, тем более, что у нас ещё очень много планов», - поделилась глава городского поселения Струги Красные Наталья Карпова.

Алексей Севастьянов и члены конкурсной комиссии признались, что очень впечатлены увиденным. «Ещё лет пять назад было сложно представить наличие в райцентре стольких современных спортивных объектов. Сегодня я просто радуюсь за жителей Струг Красных и чётко понимаю, что люди не могут сказать, что им нечем заниматься. Независимо от времени года здесь кипит спортивная жизнь», - резюмировал депутат.

Выезды конкурсной комиссии в муниципальные образования в рамках второго этапа конкурса «Лучшие поселения Псковской области» продолжатся.