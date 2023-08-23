Древние захоронения нашли в центре Пскова

Захоронения обнаружили при постановке строительных шурфов в церкви Архангела Михаила с колокольней в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСМ Групп».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «АСМ Групп»
«Сегодня при постановке строительных шурфов внутри объекта культурного наследия ЮНЕСКО "Церковь Архангела Михаила с колокольней" в центре Пскова выявлены исторические захоронения, расположенные непосредственно под каменными керамидами, вмонтированными в стену уникального храма», - говорится в сообщении.
Специалисты ожидают прибытия археологов.