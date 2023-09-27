Общество

27-й выпуск проекта «Истфакт»: Остров обезьян

С 1972 года до начала 80-х озеро Язно в Пустошкинском районе стало площадкой уникального научного эксперимент: каждое лето на безлюдный остров под наблюдением ученых высаживали группу шимпанзе, чтобы изучить, смогут ли они выжить в суровых для них условиях средней полосы России, как будут приспосабливаться, чем питаться. Об этом обезьяньем острове и его обитателях — очередной выпуск передачи «Истфакт».

Благодарим за помощь в организации съёмок нашего лодочника Юрия Львовского.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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