Общество

Более 30 автомобилей повреждено из-за сильного ветра в Пскове

В Пскове дежурные бригады и коммунальные службы продолжают восстановительные работы по ликвидации последствий штормового ветра, который в минувшие выходные накрыл региональную столицу и несколько муниципальных образований. Работа идет в круглосуточном режиме, доложил глава города Пскова Борис Елкин в понедельник, 9 октября, на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Только в Пскове сильными порывами ветра повалено более 100 деревьев, повреждено более 30 автомобилей, сообщил глава города. Борис Елкин рассказал, что восстановительные работы не прекращаются до сих пор. Задействовано более 30 единиц техники. Глава города заверил, что почти все поваленные деревья убраны с дорог и тротуаров. Но еще пару дней будет вестись уборка порубочных остатков с общественных и дворовых территорий. Кроме того, энергетики заканчивают работы по восстановлению поврежденных от шквалистого ветра линий электропередачи.

Глава региона поручил в максимально короткие сроки завершить комплекс работ по ликвидации последствий ураганного ветра. Особое внимание должно быть уделено поступившим обращениям от граждан.

Одновременно с ликвидацией последствий непогоды городские службы, рассказал Борис Елкин, завершали и запуск отопительного сезона. В первые дни октября тепло было подано в социальные объекты: школы, детские сады и лечебные учреждения. Жилые дома к отоплению начали подключать с 5 октября. Борис Елкин сообщил, что в первый же день старта сезона тепло было подано в 90% жилого фонда города. Сейчас специалисты управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций ведут работу по развоздушиванию систем отопления точечно, по конкретным адресам.

Еще один рабочий вопрос — строительство мультимедийного фонтана в сквере 60-летия Октября. Глава региона уточнил, выдерживаются ли сроки строительства объекта. Борис Елкин доложил, что тестовый запуск фонтана запланирован на конец октября, после чего он будет законсервирован до весны. Также в планах благоустройство прилегающей территории. В полную силу для псковичей и гостей города фонтан заработает в следующем году.