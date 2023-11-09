Общество

Продукция псковских производителей представлена в «Универмаге» на ВДНХ

Новое пространство «Универмаг», где можно познакомиться с товарами из всех регионов, открыто на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне №75. Псковская область представляет в «Универмаге» свои имиджевые изделия, изделия народных художественных промыслов, ремесел и локальных брендов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Например, на выставке можно увидеть художественные резные изделия от компании «Псков - резной», а также керамическую посуду сразу двух производителей: «Псковский гончар» и «Авторская керамика Юрия Пересады».

В «Универмаге» можно найти как исторические национальные промыслы и ремесла, так и современные товары. «Одна из идей выставки "Россия“ — показать регионы со всех возможных сторон, в том числе — их уникальные промыслы, изделия и бренды. В "Универмаге“ представлено множество регионов, и каждый из них выбрал наиболее яркую, необычную и запоминающуюся продукцию», — рассказала руководитель управления по взаимодействию с регионами на выставке «Россия» Ирина Теслева.

Онлайн-витрина «Универмага» доступна на сайте.

Напомним, на Международной выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября, работает и стенд Псковской области. Стенд привлек внимание посетителей с первых минут после открытия. Значимым для региона стал первый день — музыкант-виртуоз Константин Абабков установил национальный рекорд по непрерывной игре на балалайке — около 60 композиций за 60 минут. За первые три дня работы псковский стенд принял более 60 тысяч гостей.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Масштабное событие, представляющее достижения всех регионов страны, проходит по инициативе президента России Владимира Путина.