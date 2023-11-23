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Общество

Ярмарка «Городская зимняя сказка» откроется на улице Пушкина в Пскове с середины декабря

23.11.2023 20:50|ПсковКомментариев: 0

Активные работы по обновлению ярмарочного пространства идут  на пешеходной улице Пушкина в Пскове. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 23 ноября, прошел по городской улице в историческом центре Пскова, чтобы проинспектировать качество работ, которые ведутся при поддержке федерального центра. Вместе с ним по городской улице прошли Глава города Борис Елкин и руководители профильных исполнительных органов, которые задействованы в реализации проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе контрольного выезда глава региона побеседовал с псковичами, выслушал их пожелания, и поручил скорректировать исполнение проекта, учитывая обращения граждан. Так, например, практически сразу после монтажа новых скамеек стали поступать жалобы на то, что их внешний облик не соответствует атмосфере исторической городской улицы, и прежние подходили гораздо лучше. Михаил Ведерников к обращениям прислушался и поручил вернуть прежние скамейки, но только после восстановления. Новые современные скамейки украсят Детский парк. В ходе общения были развеяны опасения жителей и по поводу размещения санитарной зоны.

Губернатор также осмотрел ярмарочные домики, которые установлены на улице Пушкина. С середины декабря здесь откроется универсальная торговая ярмарка «Городская зимняя сказка». К этому моменту домики украсит иллюминация.

Глава региона попросил обратить особое внимание на то, что приоритет в предоставлении торговых мест должен быть отдан местным ремесленникам, псковским фермерам и производителям, чьи товары узнаваемы и любимы жителями и гостями.

Борис Елкин заверил губернатора, что большая часть работ выполнена, сейчас на улице Пушкина специалисты ведут установку опор для светового потолка «Звездное небо». В рамках проекта в историческом центре Пскова также будут созданы новые фотозоны, арт-объекты, установлены стационарные бинокли и стенды с информацией о достопримечательностях.

По итогам встречи местные жители поблагодарили губернатора за внимание к их пожеланиям. «Мы хотим, чтобы улица Пушкина стала изюминкой нашего города», — заметил Михаил Ведерников.

Проект «Ярмарочное пространство улицы Пушкина» реализуется по региональной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На обновление пространства в центре Пскова будет направлено более 130 млн рублей.

Теги: #улица Пушкина
Источник: Псковская Лента Новостей
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