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Общество

Владимир Кузь о ситуации с травлей участника СВО: Нет слов от жестокости людей

29.11.2023 16:56|Псков

История об участнике спецоперации Андрее Ползохновском, который столкнулся с травлей в деревне Писковичи Псковского района на фоне парковочного места для инвалида, — из ряда вон выходящая. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Нет слов от жестокости людей. Нужно все-таки всех посадить за стол, чтобы, глядя глаза в глаза, люди могли пообщаться и высказаться. Возможно, люди в чем-то заблуждаются, возможно, они чего-то не понимают. Конечно, ситуация из ряда вон выходящая. Неправильно, видимо, мы кого-то воспитывали», - сказал Владимир Кузь.

В целом в областном центре, по наблюдениям депутата, парковочные места для инвалидов всегда свободны. «Редко, когда их занимают, даже у торговых комплексов. Я не понимаю, почему возле дома люди идут на такое нарушение. Надо, чтобы органы ГИБДД поработали в этом направлении. Штрафы-то там ведь огромные! Но в целом по городу парковки для инвалидов всегда свободы. И я как автолюбитель никогда себе не позволяю ставить автомобиль на место для маломобильных групп граждан», - заключил парламентарий.

Напомним, ситуацию в деревне Писковичи на личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #писковичи #инвалиды #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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