Владимир Кузь о ситуации с травлей участника СВО: Нет слов от жестокости людей

История об участнике спецоперации Андрее Ползохновском, который столкнулся с травлей в деревне Писковичи Псковского района на фоне парковочного места для инвалида, — из ряда вон выходящая. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
В целом в областном центре, по наблюдениям депутата, парковочные места для инвалидов всегда свободны. «Редко, когда их занимают, даже у торговых комплексов. Я не понимаю, почему возле дома люди идут на такое нарушение. Надо, чтобы органы ГИБДД поработали в этом направлении. Штрафы-то там ведь огромные! Но в целом по городу парковки для инвалидов всегда свободы. И я как автолюбитель никогда себе не позволяю ставить автомобиль на место для маломобильных групп граждан», - заключил парламентарий.
Напомним, ситуацию в деревне Писковичи на личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.