Общество

Александр Братчиков: Новую школу в Гдове многие ждут

Строящуюся школу на 825 мест в Гдове сдадут в 2024 году. Об этом заявили на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2023 запрошены дополнительные средства - около 460 млн рублей, они законтрактованы. Срок ввода назначен на 1 декабря 2024 года. Получено заключение государственной экспертизы. Сейчас на первом и втором этажах ведутся монолитные работы, есть отставания, но на результаты это не повлияет», - сообщил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Гор Брутян.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова уточнила, что вопрос о строительстве школы в Гдове на 825 мест, ранее рассматривавшийся на заседаниях согласительной комиссии, отработан. «Наказ исполняется. Не сомневаемся, что объект будет сдан в 2024 году», - заключила она.