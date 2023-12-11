Общество

Согласительная комиссия оставила на контроле строительство пожарных постов в деревнях Лавры и Славковичи

Пожарные посты построят в деревнях Лавры (Печорский район) и Славковичи (Порховский район). Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проведена работа, были предприняты шаги привлечь средства из федерального бюджета. На сегодня министерство финансов предложило изыскать средства в региональном бюджете. Славковичи и Лавры включили во второе чтение бюджета - около 64 млн рублей, будет поэтапное выделение средств. Пожарные посты в Лаврах и Славковичах появятся», - уточнила Вера Емельянова,

Заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области – руководитель управления специальных программ Андрей Вьюнов поднял вопрос об оснащении постов пожарной техников.