Реконструкцию Печорской районной больницы планируют завершить в 2026 году

Реконструкцию Печорской районной больницы планируют завершить в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«По программе была получена поддержка из федерального бюджета, чтобы полностью завершить работы. Строительно-монтажные запланированы до 2025-го, затем оснащение, лицензирование и ввод в 2026 году. Объект в стадии реконструкции, проводятся демонтажные работы на объекте», - сказал Денис Иванов.
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков попросил уточнить срок сдачи.
Денис Иванов добавил, что сдача запланирована на первый квартал 2026 года.
Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.