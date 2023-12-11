Общество

Согласительная комиссия проконтролирует ввод пристройки себежской школы в эксплуатацию

Ввод пристройки Кузнецовской школы в Себежском районе в эксплуатацию запланирован в сентябре 2024 года. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По программе развития приграничной территории совокупно выделено 250 млн. Удалось привлечь еще 50 млн на данный объект. Работы ведутся с 2022 года, на 2024 год запланировано 56 млн. Подрядчик находится в графике исполнения контракта. Планируем ввод в сентябре», - рассказал Андрей Ермаков.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянов уточнила, что в пристройке появятся не только учебные классы, но и столовая.

Вопрос решили оставить на контроле согласительной комиссии до полного завершения строительства объекта.

«Все наказы, которые были нам направлены в 2023 году — исполнены. Это все благодаря эффективному взаимодействию с правительством, работе согласительной комиссии. Здорово, что нас слышат», - заключил вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков.

Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.