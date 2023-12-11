Общество

Вопрос о продаже лекарств в ФАПах вновь обсудили областном Собрании

В Псковской области 235 фельдшерское-акушерских пунктов продают лекарства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Работа велась с 2022 года. В течение 2023-го разработан план ввода точек, направлен в областное Собрание. На текущий момент лекарства продают 235 ФАПов, за исключением двух пунктов в Невельском и Пушкиногорском районах, там есть коммерческие аптечные точки. Так или иначе лекарственные препараты реализуются», - сказал Денис Иванов.

Он уточнил, что сейчас проводится работа по оснащению помещений ФАПов интернетом и привлечению медработников для работы в них.

«На текущую дату констатируем, что наказ нами исполнен, но продолжаем работать над тем, чтобы всё было более автоматизировано», - сказал Денис Иванов.

«Проведена большая работа. Получается, все ФАПы уже продают лекарственные препараты?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Так или иначе все. Но выручка крайне низкая, видим нули или 1000, или до девяти тысяч рублей. В коммерческой отдаче нет интереса для частных компаний», - продолжил Денис Иванов.

«Получается, это социальный проект. Давайте оставим вопрос на контроле, чтобы посмотреть, как он реализовывается», - заключил Александр Братчиков.

Напомним, заседания согласительной комиссии проходят на площадке Псковского областного Собрания депутатов.