Общество

Псковское МЧС фиксирует снижение числа происшествий в новогодние праздники

Число происшествий в новогодние праздники в Псковской области в последние годы снижается. Об этом заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин сообщил 20 декабря в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если раньше, лет 10 назад, мы фиксировали значительное количество происшествий с пиротехникой, с нарушением требований пожарной безопасности, с использованием огня в состоянии алкогольного опьянения, то могу сказать, что в последнее время данные случаи уходят в разряд единичных, уровень ответственности у граждан становится выше», - сказал Владимир Якунин.

По его мнению, свою роль в этой тенденции сыграла профилактическая работа. Он отметил, что инциденты пока случаются, однако сотрудники МЧС продолжают планомерную работу для их сокращения.