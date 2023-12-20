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Общество

Передовой опыт Псковской области по устройству детей-сирот в семьи представлен на выставке «Россия»

21.12.2023 11:08|ПсковКомментариев: 0

На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Псковской области, 20 декабря, прошел круглый стол «Реализация права ребенка на воспитание в семье». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, мероприятие объединило представителей министерства труда и соцзащиты России, комитета по социальной защите Псковской области, общественных организаций, средств массовой информации и других профильных специалистов.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева во время своего выступления заметила, что правительство региона на протяжении нескольких лет ведет целенаправленную модернизацию системы защиты детства. На постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В 2018 году насчитывалось чуть более 500 семей с приемными детьми, за пять лет это число удвоилось, сейчас их больше 1,1 тыс. В семьи устроено более 1,6 тыс. ребят, стоящих на учете в органах опеки, что составляет 92% от общего количества. Число детей-сирот сократилось на 57%, а проживающих в госучреждениях — на 94%», — подчеркнула Ольга Евстигнеева.

Также руководитель комитета рассказала о мерах поддержки материнства в Псковской области, о проведении комплекса мероприятий по вовлечению семей с приемными детьми в совместную деятельность. Отдельно была затронута поддержка специалистов в сфере опеки и попечительства — на каждом из них лежит колоссальная нагрузка, поэтому им оказывается психологическая помощь и поддержка.

«Такой серьезный результат по устройству детей в семьи стал возможен благодаря неравнодушной позиции всех участников процесса», — заметила в завершение Ольга Евстигнеева.

Значительный вклад в общее дело внесла и рубрика «У вас будет ребенок» передачи «Когда все дома». Этой работой занимаются Тимур и Елена Кизяковы. В Псковскую область они постоянно приезжают с 2009 года.

«Мы много лет с Псковской областью идем рука об руку к общей цели. Благодарен, что мы являемся частью такого важного дела. Продолжение того, что мы делаем, видим в лицах этих детей, которые обрели семью. И мы продолжаем работать, это наша жизненная цель», — отметил Тимур Кизяков.

В свою очередь Елена Кизякова рассказала, что число устроенных детей исчисляется сотнями, каждый четвертый выпуск рубрики был с ребятами из Псковской области.

«Наша цель — именно повернуть зрителя лицом к этим детям, чтобы они не исчезали с экранов. Если есть эти дети, значит есть проблема, которую надо решать. Мы много лет приезжаем в Псковскую область, нас встречают неравнодушные люди, коллективы учреждений. Случайных людей в этом деле нет», — заметила Елена Кизякова.

Обсуждение темы продолжилось в свободном формате.

Отметим, что День Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» организован с использованием различных форматов — это деловая программа с круглыми столами по актуальным темам, лекции об истории региона, презентации гастрономических брендов и туристского потенциала, квесты и квизы на площадке стенда области и многие другие активности.

Официальный старт Дню Псковской области дал губернатор региона Михаил Ведерников. Во время посещения ВДНХ он вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым осмотрел стенды других регионов в павильоне 75, посетил выставку «Универмаг», а также ознакомился с устройством и возможностями стенда Псковской области.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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