Общество

Ярмарка с новогодними товарами открылась на улице Пушкина в Пскове

Об открытии ярмарки на улице Пушкина в Пскове проинформировал глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Ярмарка на улице Пушкина готова. Домики с украшениями и подсветкой, "звёздное небо", яркие прилавки с новогодними товарами — всё напоминает о приближающемся празднике. Каждый день с 10:00 до 19:00 здесь можно окунуться в атмосферу творчества, пообщаться с мастерами и узнать секреты их ремесла, попробовать домашние деликатесы и приобрести уникальные подарки ручной работы для себя и близких», - отметил он.

А можно просто погулять и проникнуться новогодней атмосферой, заметил глава города. «Добро пожаловать!» - добавил Борис Елкин.