Более 50 млрд рублей уже направили в Псковской области на реализацию нацпроектов

Промежуточные результаты реализации национальных проектов в Псковской области назвал губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
«Несмотря на все трудности, с которыми мы с вами столкнулись, начиная с 2019 года и по сей день, среднее исполнение мероприятий нацпроектов в Псковской области за все годы составило порядка 96%. И это с учётом того, что объём средств постоянно рос: с 5,8 млрд в 2019 году до 16 млрд в 2023», - указал он.
На эти средства:
- построено 4 школы на 2,5 тыс. мест и 17 детских садов на 2,6 тыс.;
- создано 140 центров образования «Точка роста»;
- 173 школы получили компьютерное оборудование;
- открыт Центр поддержки одаренных детей «Вега»;
- создано 3 центра цифрового образования «IT-куб» и 2 детских технопарка «Кванториум»;
- построено 12 ФОКОТов, 26 площадок ГТО, выполнен капремонт 80 спортзалов.
- закуплено более 6 тыс. единиц медоборудования и 212 автомобилей для 29 медицинских организаций региона;
- построено 111 стационарных ФАПов и приобретены 16 передвижных.
- проведён капремонт 15 сельских учреждений культуры, ещё 7 обеспечены музыкальными инструментами;
- приобретено 20 автоклубов;
- создано 13 модельных муниципальных библиотек;
- выполнен капремонт 9 мостов, приведены в порядок почти 875 км дорог;
- реконструированы системы водоснабжения для более чем 112 тыс. жителей региона;
- благоустроено более 600 общественных и дворовых территорий;
- приобретено 89 единиц техники для охраны лесов от пожаров;
- проведено лесовосстановление на площади более чем в 20 тыс. га.
- поддержано 30 проектов по созданию и развитию пляжей и 7 проектов – по созданию модульных гостиниц;
- 15 крестьянских (фермерских) хозяйств в 6 муниципальных образованиях получили гранты «Агростартап».
- обеспечена возможность получения на «Госуслугах» 89 значимых государственных и муниципальных услуг;
- к сети «Интернет» подключено 601 социально-значимое учреждение.
«На все это было потрачено более 50 млрд рублей. Сверх этого, в 2024 году на завершение всех мероприятий по линии нацпроектов в бюджете запланировано еще 12 млрд рублей. Другими словами, президентские нацпроекты с 2019 года фактически дали нам дополнительный годовой бюджет - это я говорю про плановый бюджет 2024 года - на фундаментальное обновление практически всех сфер жизни нашего региона. Уверен, что все жители региона увидели и почувствовали эти изменения. И наши гости все чаще говорят об этом с восхищением», - добавил губернатор.