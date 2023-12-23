Общество

Более 50 млрд рублей уже направили в Псковской области на реализацию нацпроектов

Промежуточные результаты реализации национальных проектов в Псковской области назвал губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Несмотря на все трудности, с которыми мы с вами столкнулись, начиная с 2019 года и по сей день, среднее исполнение мероприятий нацпроектов в Псковской области за все годы составило порядка 96%. И это с учётом того, что объём средств постоянно рос: с 5,8 млрд в 2019 году до 16 млрд в 2023», - указал он.

На эти средства:

построено 4 школы на 2,5 тыс. мест и 17 детских садов на 2,6 тыс.;

создано 140 центров образования «Точка роста»;

173 школы получили компьютерное оборудование;

открыт Центр поддержки одаренных детей «Вега»;

создано 3 центра цифрового образования «IT-куб» и 2 детских технопарка «Кванториум»;

построено 12 ФОКОТов, 26 площадок ГТО, выполнен капремонт 80 спортзалов.

закуплено более 6 тыс. единиц медоборудования и 212 автомобилей для 29 медицинских организаций региона;

построено 111 стационарных ФАПов и приобретены 16 передвижных.

проведён капремонт 15 сельских учреждений культуры, ещё 7 обеспечены музыкальными инструментами;

приобретено 20 автоклубов;

создано 13 модельных муниципальных библиотек;

выполнен капремонт 9 мостов, приведены в порядок почти 875 км дорог;

реконструированы системы водоснабжения для более чем 112 тыс. жителей региона;

благоустроено более 600 общественных и дворовых территорий;

приобретено 89 единиц техники для охраны лесов от пожаров;

проведено лесовосстановление на площади более чем в 20 тыс. га.

поддержано 30 проектов по созданию и развитию пляжей и 7 проектов – по созданию модульных гостиниц;

15 крестьянских (фермерских) хозяйств в 6 муниципальных образованиях получили гранты «Агростартап».

обеспечена возможность получения на «Госуслугах» 89 значимых государственных и муниципальных услуг;

к сети «Интернет» подключено 601 социально-значимое учреждение.