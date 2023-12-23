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Общество

Число победителей конкурса «Многодетная семья года» увеличат в Псковской области

25.12.2023 12:20|ПсковКомментариев: 0

О планируемых новшествах в Год семьи проинформировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые коллеги, вы знаете, что президент объявил 2024 год Годом семьи. В этой связи предлагаем скорректировать параметры конкурса "Многодетная семья года" и увеличить число семей-победителей с 2 до 6. К слову, напомню, что в 2023 году мы уже вносили изменения в положение конкурса. Если до этого победители могли использовать сертификат в 2,2 млн рублей только на приобретение жилого помещения, то теперь его можно направить также и на погашение обязательств по жилищным кредитам», - отметил он.

Кроме этого, предлагаются новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин (1 тыс. и 1,5 тыс. рублей ежемесячно).

«По сути, это выплаты на "молочную кухню", по поводу чего достаточно часто обращаются молодые мамы», - объяснил губернатор.

Дополнительно ко второму чтению на 30 млн рублей увеличены расходы на приобретение жилья для молодых семей (до 79 млн).

«Наконец, по моему указанию зарезервированы 50 млн для дополнительных мер поддержки. Предлагаю в январе обсудить это вместе и принять консолидированное решение», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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