Общество

Михаил Ведерников: Бывший «Октябрь» в центре Пскова хотим сдать к концу лета

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова планируется сдать к концу лета 2024 года. Деньги на завершение реконструкции региону выделил федеральный центр. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Решение есть, мы договорились. Я съездил в Москву, есть решение президента о выделении средств из резервного фонда. В полном объеме все средства на сегодняшний день находятся в регионе, 100% мы до конца 2024 года этот объект завершим и введем. Я все-таки настраиваю подрядчиков, чтобы мы сделали это летом, может быть, в конце лета», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что работы находятся в финальной стадии, однако возникают сложности с оборудованием: импортное купить практически невозможно, а на российские аналоги выстраивается очередь на несколько месяцев. Дополнительные деньги на завершение ремонта, пояснил глава региона, понадобились из-за удорожания материалов.

Губернатор добавил, что реконструкция оказалось непростой, здание находилось в удручающем состоянии, и было бы дешевле его снести. Однако власти решили бывший «Октябрь» сохранить, сделать панорамные окна, открыв вид на Троицкий собор, а с новыми цветовыми решениями и архитектурной подсветкой, заметил Михаил Ведерников, бывший кинотеатр заиграл по-новому.