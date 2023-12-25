Михаил Ведерников: Бывший «Октябрь» в центре Пскова хотим сдать к концу лета

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова планируется сдать к концу лета 2024 года. Деньги на завершение реконструкции региону выделил федеральный центр. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что работы находятся в финальной стадии, однако возникают сложности с оборудованием: импортное купить практически невозможно, а на российские аналоги выстраивается очередь на несколько месяцев. Дополнительные деньги на завершение ремонта, пояснил глава региона, понадобились из-за удорожания материалов.
Губернатор добавил, что реконструкция оказалось непростой, здание находилось в удручающем состоянии, и было бы дешевле его снести. Однако власти решили бывший «Октябрь» сохранить, сделать панорамные окна, открыв вид на Троицкий собор, а с новыми цветовыми решениями и архитектурной подсветкой, заметил Михаил Ведерников, бывший кинотеатр заиграл по-новому.
Напомним, в стенах «Октября» разместится современная историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева. Там будут два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, туристский центр и кафе.
На втором этаже появится смотровая площадка, которая откроет панорамный вид на Троицкий собор и Довмонтов город.