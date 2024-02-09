Общество

Молодежные события Псковской области презентовали на выставке «Россия»

Псковская область презентовала молодежные события региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области, РИА Новости (Алексей Майшев)

В субботу вся международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ была полностью отдана молодежи — здесь в рамках форума национальных достижений состоялся день молодежной политики. Организаторами выступили правительство РФ и Росмолодежь.

На пленарной сессии «Молодежная Россия» всех собравшихся поприветствовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что молодежь в России не боится браться за самые сложные дела и решать самые сложные задачи. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева в свою очередь добавила, что главное богатство молодежной политики в стране — люди, которые реализуют проекты, создают, строят и помогают, делают Россию лучше.

На стенде Псковской области гостей выставки волонтеры увлекали интерактивами и играми: это и настольные игры «Псковское домино» и «Автостопом по Псковщине», квиз «Псков молодой» и онлайн-викторина по местам притяжения молодежи и истории Псковской области.

При участии представителей регионального комитета по молодежной политике состоялась презентация основных молодежных мероприятий, проводимых на территории региона. Одним из знаковых событий для региона является историко-культурный форум «Истоки», целью которого является формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, формирование молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания, по продвижению новых форм системы патриотического воспитания в массы.

В регионе проходит форум креативных молодежных проектов «ВАУ-эффект», для самоопределения молодежи в части своего карьерного пути запущен форум «Найди себя в Псковской области». Вместе с тем на территории региона проходят добровольческие и патриотические мероприятия.

Для поддержки молодежных инициатив в регионе уже действует школа креативных индустрий, ведется создание центра молодежи. Работа с молодежью по вовлечению в добровольческую и проектную деятельность ведется на региональном и муниципальном уровнях.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне №75.