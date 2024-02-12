Подготовку к строительству пешеходного моста через Пскову начнут через неделю

Подготовительные работы к строительству пешеходного моста через реку Пскову в областной центре подрядчик начнет на неделе с 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова, заместитель главы администрации Александр Грацкий.
Изображение предоставлено пресс-службой администрации Пскова
«На следующей неделе подрядчик начнет подготовительные работы к строительству пешеходного моста через Пскову», - сказал Александр Грацкий.
Напомним, строительством пешеходного моста через реку Пскову займется строительная компания «Балтийский берег». Ранее компания занималась реконструкцией Троицкого моста в Пскове. Проект удалось реализовать досрочно.
Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года.
Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета.