Общество

Подготовку к строительству пешеходного моста через Пскову начнут через неделю

Подготовительные работы к строительству пешеходного моста через реку Пскову в областной центре подрядчик начнет на неделе с 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова, заместитель главы администрации Александр Грацкий.

Изображение предоставлено пресс-службой администрации Пскова

«На следующей неделе подрядчик начнет подготовительные работы к строительству пешеходного моста через Пскову», - сказал Александр Грацкий.

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Напомним, строительством пешеходного моста через реку Пскову займется строительная компания «Балтийский берег». Ранее компания занималась реконструкцией Троицкого моста в Пскове. Проект удалось реализовать досрочно.

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года.

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Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета.