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Итоги работы за 2023 год подвел руководитель Псковского отделения РВИО

Итоги работы за 2023 год подвел руководитель заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Александр Борисов в ходе пресс-конференции сегодня, 23 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основная задача Российского военно-исторического общества - сохранение памяти о подвигах наших предков, историческое просвещение, противодействие попыткам фальсификации нашей истории и очернения ее героев. Один в поле – не воин, поэтому для решения этой задачи мы консолидируем усилия с нашими партнерами – всеми, кто заинтересован в активизации просветительской и патриотической работы», - отметил он.

По словам Александра Борисова работу регионального отделения можно разделить на несколько направлений: сохранение и реставрация памятников героев прошлого, создание исторических монументов, научно-исследовательская и выставочная деятельность, информационно-просветительская работа и поддержка значимых патриотических проектов, которые реализуют партнеры, в частности Псковский музей-заповедник.

«В Псковской области многое делается для сохранения памяти о героях войн, эта работа ведется совместно с региональными и местными властями. Создаются новые памятники и монументы воинской славы. Например, в 2021 году при содействии РВИО установлен мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера. А 30 апреля 2022 года, в региональный день памяти - День Знамени Победы был открыт монумент Знамени Победы в поселке Идрица, Себежского района Псковской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом (РВИО) по инициативе местных жителей и поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который, напомню, является председателем Попечительского совета регионального отделения РВИО», - напомнил он.

Также важным направлением для регионального отделения является организация круглых столов, научных конференций, поддержка выставочной деятельности, музеев, краеведов, архивистов. В прошедшем году Псковское РВИО провело несколько таких мероприятий.

Например - совместно с Псковским музеем-заповедником были организованы круглые столы: «Осада города Стефаном Баторием» и «Освобождение Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. На этом мероприятии внучке героя медаль «За отвагу» передала председатель Псковского регионального отделения «Поисковое движение России», руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Анна Шуняева.

Александр Борисов напомнил, что Псковское региональное отделение РВИО поддержало проект Псковского музея заповедника — выставку оружия разных эпох «Блеск стали».

«При нашем содействии был издан красочный каталог, посвященный экспозиции выставки. Эта экспозиция стала одной из самых посещаемых в 2023 году. Интерес гостей музея к экспозиции — легко объясним. С древности и до наших дней – оружие, это не только средство защиты и нападения, но и исторический артефакт, который многое может «рассказать» пытливому исследователю о той, или иной эпохе, о своем владельце. Эта выставка вызвала широкий резонанс среди жителей и гостей города. Посетители смогли не просто полюбоваться прекрасными образцами холодного и огнестрельного оружия XVIII-XX веков, но и узнать много нового о том, как ковалась воинская слава России», - добавил он.

В сфере информационно-просветительской работы совместно с медиахолдингом «Гражданская пресса» Псковское РВИО запустило ряд познавательных проектов и продолжили развитие действующих. В партнерстве с радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в 2023 году был дан старт двум радиопроектам: «Легенды Псковской земли» и «Летопись воинской славы Псковской земли». Также при поддержке РО РВИО регулярно выходит историко-познавательный видеопроект «ПЛН ТВ» – «Истфакт». За время реализации проекта вышло более 30 программ, в том числе - по военно-исторической тематике.

«В этом году планируется расширить географию и создавать выпуски "Истфакта" не только про Псков и Великие Луки, но и про районы Псковской области и их истории», - уточнил руководитель реготделения.

Александр Борисов напомнил, что в минувшем году совместно с Псковским музеем также удалось реализовать важный проект, направленный, в том числе - на развитие движения военной реконструкции и военно-исторического туризма. В августе 2023 года реготделение выступило соорганизатором исторического праздника «Воевода Шуйский» в Пскове вместе с Псковским музеем-заповедником и Псковским городским молодежным центром.

«Это был позитивный опыт, наш исторический праздник "засветился" на федеральном уровне и получил высокую оценку. В декабре 2023 года в Москве состоялась образовательная сессия "Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты". "Воевода Шуйский" – победил в номинации "Лучший инфоповод 2023 года в России". Помимо этого праздника планируем поддержать в этом году и исторический праздник, посвященный князю Довмонт», - заключил он.

Александр Борисов отметил сотрудничество с ведущими организациями региона, занимающимися сохранением исторического наследия России.

«У нас был заключен ряд соглашений о сотрудничестве: Псковское областное Собрание депутатов, Псковский музей-заповедник, Государственный архив Псковской области. Cистематически ведется работа по популяризации регионального отделения в сети Интернет и на региональной странице сайта РВИО», - добавил он.