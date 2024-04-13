Общество

Эскортниц на сайтах знакомств хотят вычислять через искусственный интеллект

В России работает множество отечественных приложений для знакомств. Но их главной проблемой депутат Госдумы Виталий Милонов считает присутствие на этих сайтах содержанок, эскортниц и альфонсов. Чтобы отделить их от порядочных женщин и мужчин, которые действительно ищут в интернете вторую половину, он предложил использовать возможности искусственного интеллекта и полномочия Роскомнадзора.

Фото: farknot / freepik

После ухода из России одного из самых популярных в мире приложений для знакомств Tinder зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал активнее создавать российские соцсети для знакомств. И вот сегодня в России работает более 20 таких специализированных приложений. Они находятся сейчас на пике популярности, показал апрельский опрос Роскачества и проекта VK Леди Mail.ru.

Три четверти россиян признались, что хотя бы раз в жизни пользовались сервисами онлайн-знакомств. Причем треть респондентов нашли себе пару именно с помощью электронной свахи.

«Когда уходил Tinder, многие кричали, что люди останутся одинокими и несчастными. А кто сейчас его вспоминает? Да никто! Мы способны создать и уже создали приложения гораздо лучше. Сейчас, например, есть сайты, где могут знакомиться христиане или мусульмане», — сказал Виталий Милонов.

Сейчас, по его словам, сфера онлайн-знакомств вполне развита. Единственная проблема — «проститутки, содержанки и эскортницы, которые маскируются на сайтах под нормальных девушек», отметил депутат. И теперь надо сосредоточиться на борьбе с этим явлением.

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По мнению депутата, профурсеток можно вычислять с помощью умных алгоритмов и блокировать уже на уровне личных данных, чтобы их невозможно было опубликовать на сайте, пишет «Парламентская газета».

«Эти люди — профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов. Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются, они известны. Другое дело, сами сайты их не блокируют, потому что им это невыгодно», — подчеркнул Милонов.

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По словам депутата, за счет таких объявлений сайты имеют повышенный трафик, новых клиентов, плюс они получают доход за продвижение учетных записей. Те, кто зарабатывает деньги на своих контактах, имеют возможность оплачивать премиум-аккаунты, золотые, бриллиантовые статусы, чтобы их объявления всегда были вверху, а объявления от обычных девушек идут ниже, потому что они неоплаченные, пояснил Милонов. Депутат считает, что ответственность за публикацию таких объявлений должна нести сама соцсеть или портал.

«Сайтам нужно вменить в обязанность заниматься таким отсевом. У них есть доступ к анкетным данным, они могут отслеживать особенности поведения людей. То, что им сложно найти таких клиентов, является не более чем отговоркой, потому что многие сайты знакомств основную прибыль получают от тех, кто занимается проституцией — открытой и скрытой», — уверен Милонов.

Депутат считает, что Роскомнадзор мог бы следить за этим процессом и блокировать уже сами сервисы, если они не будут подчиняться этим требованиям. По его мнению, в ведомство могли бы писать жалобы как сами пострадавшие, так и выдавать предписания полицейские.

Кроме того, Милонов предложил усилить ответственность за саму проституцию, в том числе за диспетчерские услуги и содержание притонов, а также объявить вне закона эскорт-агентства. «Если бы была уголовная ответственность, гетеры предпочли бы мыть посуду в общепите», — уверен депутат.

«В той же степени это относится и к мужчинам. Мужчине втройне недопустимо подрабатывать альфонсом. С ними должна работать полиция. Их нужно задерживать, арестовывать и в судебном порядке отправлять на принудительные работы», — считает Милонов.

Вычислять альфонсов можно и с помощью потерпевших, и с помощью Роскомнадзора, у которого есть свои возможности для мониторинга, полагает Милонов. Еще, по его мнению, можно было бы создать полицию нравов, чтобы заявление от пострадавших в поисках любви не спускали участковым, у которых и так проблем хватает.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, рассуждая на тему прибыльных онлайн-знакомств, заявил, что не видит смысла в блокировке данных подозрительных пользователей и самих сайтов. Зарабатывающие на чужом одиночестве, по его мнению, тогда уйдут в соцсети или мессенджеры и отследить их в случае чего будет уже сложнее.

«Сайты могут сделать специальную форму обратной связи на случай, если пользователь столкнется с подобным явлением. Таких форм для жалоб сейчас практически нет. А если реальные люди будут писать и мотивировать свои претензии, то площадки онлайн-знакомств станут чуть почище», — сказал специалист.

По словам Кузьменко, самостоятельно вычислить альфонсов и проституток на сайтах знакомств достаточно легко, так как они всегда рано или поздно начинают настаивать на каком-либо вознаграждении: или за встречу, или за какой-либо контент, например за видеовстречу. Кстати, порномодели, которые создают виртуальный контент, часто подыскивают себе новых потенциальных клиентов именно в онлайн-знакомствах, предупредил эксперт.