Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
Сергей Федосеев о работе в округе
ответы на все вопросы
места для выпускного
Онлайн-викторина про Псковскую область
ФКГС поселок Панино
поездки с выгодой
услуги в цифре
Открытие Гельдтовой бани
новый туристический маршрут
уютный город своими руками
тендер от ПЭМЗ
топ заведений для выпускников
зарплата за работу на выходных
 
 
 
ещё Общество 13.04.2024 11:597 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 17.04.2024 11:130 Комитет по охране объектов культурного наследия подводит итоги работы на Псковщине за 10 лет 17.04.2024 10:560 Совфед утвердил уроженку Пскова Ирину Подносову председателем Верховного суда 17.04.2024 10:470 Наглых рекламодателей наказывают в Псковской области 17.04.2024 10:340 Продлить отдых на майские планируют 11% работающих псковичей – опрос 17.04.2024 10:110 Эскортниц на сайтах знакомств хотят вычислять через искусственный интеллект
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 10.04.2024 18:054 Архиепископ Егорьевский Матфей назначен игуменом Псково-Печерского монастыря 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 11.04.2024 10:2314 Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эскортниц на сайтах знакомств хотят вычислять через искусственный интеллект

17.04.2024 10:11|ПсковКомментариев: 0

В России работает множество отечественных приложений для знакомств. Но их главной проблемой депутат Госдумы Виталий Милонов считает присутствие на этих сайтах содержанок, эскортниц и альфонсов. Чтобы отделить их от порядочных женщин и мужчин, которые действительно ищут в интернете вторую половину, он предложил использовать возможности искусственного интеллекта и полномочия Роскомнадзора.

Фото: farknot / freepik

После ухода из России одного из самых популярных в мире приложений для знакомств Tinder зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал активнее создавать российские соцсети для знакомств. И вот сегодня в России работает более 20 таких специализированных приложений. Они находятся сейчас на пике популярности, показал апрельский опрос Роскачества и проекта VK Леди Mail.ru.

Три четверти россиян признались, что хотя бы раз в жизни пользовались сервисами онлайн-знакомств. Причем треть респондентов нашли себе пару именно с помощью электронной свахи.

«Когда уходил Tinder, многие кричали, что люди останутся одинокими и несчастными. А кто сейчас его вспоминает? Да никто! Мы способны создать и уже создали приложения гораздо лучше. Сейчас, например, есть сайты, где могут знакомиться христиане или мусульмане», — сказал Виталий Милонов.

Сейчас, по его словам, сфера онлайн-знакомств вполне развита. Единственная проблема — «проститутки, содержанки и эскортницы, которые маскируются на сайтах под нормальных девушек», отметил депутат. И теперь надо сосредоточиться на борьбе с этим явлением.

По мнению депутата, профурсеток можно вычислять с помощью умных алгоритмов и блокировать уже на уровне личных данных, чтобы их невозможно было опубликовать на сайте, пишет «Парламентская газета»

«Эти люди — профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов. Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются, они известны. Другое дело, сами сайты их не блокируют, потому что им это невыгодно», — подчеркнул Милонов.

По словам депутата, за счет таких объявлений сайты имеют повышенный трафик, новых клиентов, плюс они получают доход за продвижение учетных записей. Те, кто зарабатывает деньги на своих контактах, имеют возможность оплачивать премиум-аккаунты, золотые, бриллиантовые статусы, чтобы их объявления всегда были вверху, а объявления от обычных девушек идут ниже, потому что они неоплаченные, пояснил Милонов. Депутат считает, что ответственность за публикацию таких объявлений должна нести сама соцсеть или портал.

«Сайтам нужно вменить в обязанность заниматься таким отсевом. У них есть доступ к анкетным данным, они могут отслеживать особенности поведения людей. То, что им сложно найти таких клиентов, является не более чем отговоркой, потому что многие сайты знакомств основную прибыль получают от тех, кто занимается проституцией — открытой и скрытой», — уверен Милонов.

Депутат считает, что Роскомнадзор мог бы следить за этим процессом и блокировать уже сами сервисы, если они не будут подчиняться этим требованиям. По его мнению, в ведомство могли бы писать жалобы как сами пострадавшие, так и выдавать предписания полицейские.

Кроме того, Милонов предложил усилить ответственность за саму проституцию, в том числе за диспетчерские услуги и содержание притонов, а также объявить вне закона эскорт-агентства. «Если бы была уголовная ответственность, гетеры предпочли бы мыть посуду в общепите», — уверен депутат.

«В той же степени это относится и к мужчинам. Мужчине втройне недопустимо подрабатывать альфонсом. С ними должна работать полиция. Их нужно задерживать, арестовывать и в судебном порядке отправлять на принудительные работы», — считает Милонов.

Вычислять альфонсов можно и с помощью потерпевших, и с помощью Роскомнадзора, у которого есть свои возможности для мониторинга, полагает Милонов. Еще, по его мнению, можно было бы создать полицию нравов, чтобы заявление от пострадавших в поисках любви не спускали участковым, у которых и так проблем хватает.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, рассуждая на тему прибыльных онлайн-знакомств, заявил, что не видит смысла в блокировке данных подозрительных пользователей и самих сайтов. Зарабатывающие на чужом одиночестве, по его мнению, тогда уйдут в соцсети или мессенджеры и отследить их в случае чего будет уже сложнее.

«Сайты могут сделать специальную форму обратной связи на случай, если пользователь столкнется с подобным явлением. Таких форм для жалоб сейчас практически нет. А если реальные люди будут писать и мотивировать свои претензии, то площадки онлайн-знакомств станут чуть почище», — сказал специалист.

По словам Кузьменко, самостоятельно вычислить альфонсов и проституток на сайтах знакомств достаточно легко, так как они всегда рано или поздно начинают настаивать на каком-либо вознаграждении: или за встречу, или за какой-либо контент, например за видеовстречу. Кстати, порномодели, которые создают виртуальный контент, часто подыскивают себе новых потенциальных клиентов именно в онлайн-знакомствах, предупредил эксперт.

Теги: #отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 146 человек
17.04.2024, 11:350 Встречи с писателями и конференция состоятся в третий день форума «Русский Запад» 17.04.2024, 11:200 Бытовка горела на улице Ижорского батальона в Пскове 17.04.2024, 11:130 Комитет по охране объектов культурного наследия подводит итоги работы на Псковщине за 10 лет 17.04.2024, 11:100 Член Совфеда от Псковской области Алексей Наумец станет гостем программы «Гайд-парк»
17.04.2024, 10:560 Совфед утвердил уроженку Пскова Ирину Подносову председателем Верховного суда 17.04.2024, 10:470 Наглых рекламодателей наказывают в Псковской области 17.04.2024, 10:390 Городской автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке на Завеличье 17.04.2024, 10:340 Продлить отдых на майские планируют 11% работающих псковичей – опрос
17.04.2024, 10:220 Вторую сторону улицы Юбилейной начали асфальтировать в Пскове 17.04.2024, 10:110 Эскортниц на сайтах знакомств хотят вычислять через искусственный интеллект 17.04.2024, 09:590 Артснаряд нашли в 30 метрах от железной дороги в Великолукском районе 17.04.2024, 09:460 Конкуренция на рынке труда рекордно снизилась в Псковской области
17.04.2024, 09:320 Мигрантов-нарушителей предложили выявлять через систему распознавания лиц 17.04.2024, 09:220 Мужчина пострадал при пожаре в великолукской деревне Нянино  17.04.2024, 09:150 В России могут ввести короткий полис ОСГОП для таксистов 17.04.2024, 09:000 Льготную ипотеку на новостройки хотят сохранить для владельцев жилищных вкладов
17.04.2024, 08:400 Две монеты, самовар и 24 книги передали псковские таможенники Минкультуры 17.04.2024, 08:200 Минцифры разрабатывает законопроект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам 17.04.2024, 08:000 Госрегулирование метанола введут в России 17.04.2024, 07:460 Чемпион мира по зимнему плаванию из Пскова Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая
17.04.2024, 07:400 В Госдуме предложили расширить список педагогов, которые могут досрочно выйти на пенсию 17.04.2024, 07:200 Псковичка стала победительницей первенства России по джиу-джитсу 17.04.2024, 07:000 Врач назвал возможные причины шума в ушах 16.04.2024, 22:191 Россиянам упросят получение выплаты за похороны близких
16.04.2024, 22:121 До 0 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 17 апреля 16.04.2024, 22:110 Эксперт назвал способы защититься от несуществующих долгов 16.04.2024, 22:000 Более 100 единиц оружия изъяли у псковичей с начала года 16.04.2024, 21:550 Выставка мультографики «Сны смешного человека» откроется в Пскове
16.04.2024, 21:464 Кусты выкорчевали рядом со зданием бывшего псковского кинотеатра «Октябрь» 16.04.2024, 21:401 Лекцию о распространении борщевика проведут в музее-заповеднике «Изборск» 16.04.2024, 21:370 Квест по псковским барсикам стартует 1 мая 16.04.2024, 21:301 В дворянские усадьбы вывозили псковских гимназистов в 1915 году
16.04.2024, 21:230 Маршруты двух автобусов в Великих Луках изменят из-за весенней ярмарки 16.04.2024, 21:200 Псковские курсанты завоевали 15 медалей на соревнованиях по самбо 16.04.2024, 21:000 Ввоз более 13 тысяч саженцев фундука запретили на границе РФ в Псковской области 16.04.2024, 20:560 Жителя Себежского района оштрафовали за оскорбление бывшей жены
16.04.2024, 20:460 Администрация Себежского района оборудовала пешеходный переход по требованию прокуратуры 16.04.2024, 20:403 Творчество Гоголя обсудили в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1 16.04.2024, 20:200 Волейболисты псковской «Бригантины» стали призерами полуфинала первенства России 16.04.2024, 20:100 Выравнивание зарплат бюджетников обсудили в СОЦПРОФе
16.04.2024, 20:051 Аванс россиян может оказаться меньше обычного из-за праздников 16.04.2024, 20:000 Авторская экскурсия ко дню рождения Ленина пройдет в Пскове 16.04.2024, 19:500 Выставочный проект «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» откроется в Пскове 16.04.2024, 19:400 Псковские старшеклассники приняли участие в антинаркотическом марафоне
16.04.2024, 19:370 Знаки «Псков. Город воинской славы» приведут в порядок к майским праздникам 16.04.2024, 19:303 В Псковской области на объектах нацпроекта активно ведутся дорожные работы 16.04.2024, 19:200 Псковичка стала победителем хакатона по искусственному интеллекту в Сочи 16.04.2024, 19:100 Работы лучших юных искусствоведов из Псковской области опубликуют в детском журнале
16.04.2024, 19:000 Каждая третья псковичка мечтает о море — опрос 16.04.2024, 18:500 Псковичи стали чаще путешествовать на горные кластеры Заполярья 16.04.2024, 18:450 Экологический фестиваль «Чистый город» стартовал в Пскове 16.04.2024, 18:400 «Единая Россия» проведёт второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России»
16.04.2024, 18:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 апреля 16.04.2024, 18:300 Цены на какао-бобы в мире вдвое превысили рекорд 1977 года 16.04.2024, 18:260 Онлайн-брифинг о марафоне Мехуборка-2024 в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 16.04.2024, 18:210 Продолжается подготовка к ярмарке «Виноград» в Пскове
16.04.2024, 18:160 Артур Екабсон: Псковский марафон Мехуборка — плод работы сотен людей 16.04.2024, 18:140 Фотофакт: Кровлю ремонтируют в псковской школе №23 16.04.2024, 18:050 МТС открыла свои магазины в Псковской области для клиентов с питомцами 16.04.2024, 18:000 Почти 30 комплектов медалей разыграли на Кубке по рукопашному бою в Пскове
16.04.2024, 17:520 Треть участников марафона Мехуборка-2024 составляют псковичи 16.04.2024, 17:492 Диспансеризация: пройти нельзя пропустить? 16.04.2024, 17:420 «Подстрочник»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ВИДЕО 16.04.2024, 17:400 Великие Луки получили финансирование на реставрацию памятника Матросову
16.04.2024, 17:360 Свыше 1200 любителей бега соберет Псковский марафон Мехуборка-2024 16.04.2024, 17:320 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Грызёте наше по какому праву? 16.04.2024, 17:320 Редкие современные издания получил в дар музей-заповедник «Михайловское» 16.04.2024, 17:241 Более 100 укусов клещей зафиксировали в Псковской области с начала года
16.04.2024, 17:120 «Гайд-парк»: Александр Козловский о задачах «Единой России», о выборах и муниципальной реформе. ВИДЕО 16.04.2024, 17:100 Организаторы Псковского марафона Мехуборка-2024: Погода на нашей стороне 16.04.2024, 17:040 Победителей конкурса «Псковская книга-2023» наградили в рамках форума «Русский Запад» 16.04.2024, 16:440 Более четырех миллионов рублей выделили Псковской области на обучение работников
16.04.2024, 16:340 Бизнес-миссия на заводы Великих Лук и заседание Совета ТПП РФ 16.04.2024, 16:290 Рейтингомер: напрасные слова и заслуженные почести. ВИДЕО 16.04.2024, 16:220 Выдачи ипотеки в России могут сократиться до 4,6-5,1 трлн рублей в 2024 году 16.04.2024, 16:110 Темой фестиваля «Моя еда» в Пскове станут пельмени
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru