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Александр Борисов: Военная история Псковской земли - это обширное поле деятельности для РВИО

Военная история Псковской земли, подвиги псковичей разных поколений - это обширное поле деятельности для Российского военно-исторического общества, заявил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района 18 апреля, в День воинской славы России.

«Для исследователей и любителей военной истории - Псковская земля подходит как нельзя лучше. Само по себе географическое положение Псковской области таково, что мы с вами и сейчас находимся на западных рубежах России. Сегодня мы собрались на берегу Чудского озера - в этом историческом месте были разгромлены немецкие рыцари, посягнувшие на наши территории. Здесь были определены западные границы той державы, которая стала одной из самых мощных и великих в истории. В этом несомненна заслуга Александра Невского», - сказал Александр Борисов.

Он отметил, что памятник Александру Невскому в поселке Самолва установлен благодаря общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

«Это памятник той ратной доблести, с которой уходила в бессмертие шестая рота и с которой сейчас наши бойцы действуют на территории специальной военной операции», - добавил Александр Борисов.