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Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище» проводят в Пскове

Региональное отделение Российского военно-исторического общества совместно с Псковским музеем-заповедником проводит круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)» 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов выступил с приветственным словом.

«Хочу поздравить всех с памятной датой, Днём ратной славы России. Для РВИО это особенная дата, ведь по инициативе нашей организации она и была учреждена. Я думаю, что сложно переоценить историческую важность этой битвы», - сказал Александр Борисов.

На круглом столе прозвучат доклады сотрудников Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, представителя Псковской епархии.

В заключение слушателям и участникам представят выпуск программы Псковской Ленты Новостей «Истфакт» «В поисках Вороньего камня».

Также заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева пригласила участников круглого стола на выставку «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее», которая торжественно открылась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника.

Напомним, 18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.