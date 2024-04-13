Общество

Владимир Мединский: Псковскому отделению РВИО повезло с руководителем и активом

Псковскому отделению РВИО повезло с руководителем и активом, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на круглом столе «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)», который проходит 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Считаю, что псковскому отделению везёт с руководителем и активом. Проводится множество мероприятий. Много памятников, гордимся тем, что военно-историческое общество инициировало первый фильм и первые памятники Первой мировой войны, один из которых находится в Псковской области», - сказал Владимир Мединский.

Он заинтересовался программами «Летопись воинской славы Псковской земли» и «Истфакт», выходящими на «Псковской Ленте Новостей».

«Необходимо, чтобы люди, заинтересованные в российской военной истории, не проходили мимо нас», - отметил Владимир Мединский.

Председатель РВИО обсудил с активом псковского отделения предстоящие мероприятия, планы и ответил на вопросы.